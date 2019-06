A Palermo boom di domande di finanziamento con il Fondo Centrale di Garanzia

Palermo è la prima provincia siciliana per numero di domande di finanziamento alle imprese attraverso il Fondo Centrale di Garanzia.

Nella classifica elaborata dall'Ufficio Studi del Gruppo NSA, il più importante mediatore creditizio italiano, il capoluogo conta 2.995 operazioni, in crescita del 10,5% rispetto all'anno precedente (2.710 operazioni nel 2017). A seguire Catania, con 2.915 operazioni, Ragusa, con 1.502 operazioni, Messina, 1336 operazioni, Trapani, con 1.204 operazioni, Siracusa con 888 operazioni, e Enna, con 389 operazioni.

Per quanto riguarda l'importo complessivamente finanziato il primato spetta a Catania con 322,4 milioni di euro (in crescita del 23,4% rispetto al 2017), segue Palermo con 262,3 milioni di euro (in crescita del 29% rispetto al 2017), Ragusa con 151 milioni di euro, Messina con 124 milioni di euro, Trapani con 109,3 milioni di euro, Siracusa con 91 milioni di euro ed Enna con 28 milioni di euro.

