Lavoro a Palermo, salvi 35 lavoratori della Bingo Kursaal: assorbiti da un'azienda milanese

Sono stati salvati 35 posti di lavoratori dei Bingo Kursaal. L'azienda milanese Bingo So.Le srl li assumerà. A darne notizia Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Palermo Trapani, che commenta: “Una grande vittoria. Oggi, ed è proprio il caso di dirlo, i 35 lavoratori hanno finalmente fatto bingo!”. La Bingo Kursaal srl era in commissariamento prefettizio dal 2016.

“Esprimiamo la massima soddisfazione per la positiva risoluzione della vertenza per la quale, come Fisascat, ci siamo fortemente battuti e che, per anni, ha tenuto sempre col fiato sospeso i 35 lavoratori. Un plauso, dunque, alla loro caparbietà e al senso di responsabilità mostrato in tutti questi anni allorquando, tra mille difficoltà ed incertezze anche economiche, hanno continuato a recarsi sul posto di lavoro per svolgere le proprie mansioni - continua Calabrò -. Come non apprezzare la scelta di un imprenditore del nord di investire sul nostro territorio, garantendo peraltro la continuità lavorativa e reddituale di tutti le professionalità. Ma un sentito e particolare ringraziamento, anche a nome dei nostri iscritti va sicuramente al prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e ai commissari prefettizzi Maria Nicotra e Giuseppe Privitera per l'enorme impegno profuso e la sensibilità mostrata a sostegno di una vertenza che ha coinvolto decine di lavoratori e le loro famiglie".

© Riproduzione riservata