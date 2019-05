Prezzemolo & Vitale alla conquista di Londra, due punti vendita a Notting Hill e Borough High Street

Un po’ bottega, un po’ GDO, questa la formula del successo di Giusi Vitale e Giuseppe Prezzemolo, la coppia che da oltre trent’anni firma la spesa di qualità a Palermo. Sette punti vendita, uno già aperto a Londra e altri due in arrivo questa estate nella capitale inglese. Una storia di famiglia che punta ad unire la comodità di un supermercato ad una selezione del prodotto attenta e curata, tipica delle gastronomie gourmet e delle botteghe di una volta, i prezzi democratici e gli innovativi servizi sviluppati nei diversi punti vendita ne hanno decretato il successo negli anni.

Un’offerta equilibrata e distintiva costruita da Giuseppe e Giusi guardando al lavoro svolto in passato nelle rispettive famiglie. Lei figlia d’arte, il padre negli anni settanta ha aperto uno dei primi supermercati in città, lui cresciuto tra i grandi formaggi italiani e i tesori gastronomici del territorio nella piccola bottega di famiglia. Oggi, Giusi e Giuseppe, coppia nella vita e sul lavoro, mettendo insieme quelle esperienze, gestiscono oltre 150 dipendenti e un’azienda con un fatturato di oltre 35 milioni di euro, che punta alla conquista del mercato inglese con altre due inaugurazioni a Londra.

I due punti vendita in apertura questa estate a Notting Hill e Borough Market vogliono replicare il successo del primo store inglese aperta da Prezzemolo & Vitale un anno e mezzo fa a Chelsea. “Sono due quartieri molto vivi e dinamici -racconta Giusi Vitale- li ho frequentati spesso e ho sempre pensato che fossero perfetti per ospitare il nostro concetto di bottega italiana. A Londra è stato in un certo senso più facile trovare la nostra nicchia di mercato, perché c’è molta attenzione al prodotto italiano e poca concorrenza di qualità. I nostri clienti inglesi impazziscono per il nostro banco di salumi e formaggi e per le proposte di gastronomia come secondi o contorni pronti da portare a casa o consumare all’interno de punto vendita. Prodotti come i capperi, o un buon panino o addirittura le angurie, che noi diamo per scontati, in Inghilterra diventano un piccolo tesoro.”

Anche a Londra Prezzemolo & Vitale continua a coltivare il rapporto con i propri fornitori diretti, la quasi totalità dei prodotti arriva direttamente dall’Italia e soprattutto dalla Sicilia, e rappresenta un valido esempio imprenditoriale di come il mondo dell’artigianalità gastronomica possa convivere con l’esportazione estera.

Giusi e Giuseppe, hanno scelto di occuparsi personalmente dell'intera filiera: dalla selezione, alla distribuzione e poi l’esportazione e la promozione estera. Questo fa dell’insegna P&V un’ambasciatrice delle eccellenze siciliane a Londra. I due punti vendita sono in fase di allestimento e l’apertura è prevista per l’estate. Gli interni sono curati da T-Studio e la realizzazione degli arredi è affidata a mobilieri italiani. Un ambiente caldo e informale, dove a fare da protagonista sarà il legno e la matericità di mattoni e architetture nude, l’obiettivo è quello di ricreare uno scenario quasi domestico, che ricordi le botteghe di una volta ma guardi anche alla contemporaneità.

I servizi al cliente rendono i supermercati Prezzemolo & Vitale, il luogo perfetto dove fare la spesa tutti i giorni, i palermitani lo sanno bene, con sette punti vendita in città l’insegna P&V è sinonimo della spesa di qualità in città. Salumi, formaggi e specialità tipiche della tradizione agroalimentare italiana, sono il fiore all’occhiello della selezione Prezzemolo & Vitale ma anche pane fresco a lievitazione naturale, carne proveniente da allevamenti siciliani, pesce fresco selezionato da pescatori locali, pasta, olio, conserve, frutta e verdura a km zero, biologico o chicche agricole provenienti dai migliori terroir di produzione, hanno conquistato l’affezionata clientela.

L’assortimento si divide in modo equilibrato tra marche maggiormente conosciute e prodotti di nicchia, selezionando fornitori e produttori locali e nazionali che si distinguono per l’eccellenza delle lavorazioni gastronomiche. Taglieri di salumi e formaggi per gli aperitivi a casa, piatti pronti e panini gourmet take-away per la pausa pranzo, e ancora un ampio assortimento di pregiati vini italiani e internazionali rendono P&V un luogo speciale dove coccolarsi ogni giorno.

Tanti anche i servizi innovativi messi a disposizione di una clientela sempre più esigente, come l’app per ordinare la spesa on line o il servizio di spesa whatsapp, oppure ancora il rifornimento delle cambuse di yatch e imbarcazioni direttamente in porto, il servizio di spedizione in tutta Italia con la simpatica iniziativa del “Pacco da Giù” o addirittura il comodo servizio cucina, con cui si possono ordinare i piatti preferiti secondo le ricette consigliate dagli stessi clienti.

“Ci piace viziare i nostri clienti, cerchiamo di accontentarli in tutti i modi –racconta Giusi Vitale- negli anni ci siamo accorti che per loro era fondamentale avere un rapporto diretto con i nostri dipendenti, che sono formati per consigliare sempre il prodotto giusto, oppure trovare nel nostro punto vendita quelle eccellenze presenti in città ma un po’ scomode da raggiungere, come il pane di Guccione o lo sfincione del forno Valenti di Bagheria. Ci piace pensare che ci siano piccoli prodotti quotidiani che possono cambiare il gusto di una giornata.”

Nel 2010 arrivano anche i prodotti a marchio Giù Giù dedicati alla valorizzazione delle piccole produzioni artigianali siciliane. Oltre 70 referenze tra marmellate di agrumi di Agrigento, acciughe sott’olio di Aspra, birra dei Nebrodi, pesto trapanese con pomodori, mandorle e basilico, e poi ancora salse, conserve, biscotti e miele. Un’attenzione speciale è riservata al mondo del vino, innata passione di Giusi e Giuseppe, il reparto enoteca si arricchisce della possibilità di essere consigliati da un vero e proprio sommelier (gli addetti alla vendita di P&V ricevono una formazione continua e seguono corsi di degustazione del vino) e con un minino ordine di sei bottiglie per tipologia si può acquistare a prezzi d’ingrosso. Ricco anche il programma delle degustazioni settimanali gratuite, destinate alla clientela più attenta e curiosa di approfondire la conoscenza sulle ultime novità dal mondo del vino.

Oggi Prezzemolo e Vitale conta sette supermercati a Palermo, uno aperto a Londra un anno e mezzo fa e altri due in arrivo per l’estate nella capitale inglese, il fatturato è di oltre 24 milioni di euro. Un successo impossibile da realizzare senza la forza della famiglia. I tre figli di Giusi e Giuseppe sono presenti in azienda, e ognuno porta il suo contributo seguendo le proprie inclinazioni e gli studi svolti. Salvatore si occupa della parte più gestionale, sfruttando gli studi di amministrazione aziendale, il più giovane Vincenzo gestisce la parte relativa alla comunicazione e al marketing e studia economia, mentre Josè da poco ritornata in azienda dopo la nascita del suo primo figlio, raccoglie l’eredità degli studi in psicologia per gestire le risorse umane e il personale. Una bella storia di impresa familiare che non smette di essere ambiziosa e guardare al futuro.

