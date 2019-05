Aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo, al via a metà luglio i lavori di ampliamento del terminal

A metà luglio partirà il primo cantiere di lavori per l'ampliamento del teminal dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e dureranno per circa due anni. Il consiglio di amministrazione di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, ha affidato per 1.300.000 euro la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza il primo lotto funzionale dei lavori di ampliamento e adeguamento sismico del terminale passeggeri.

Tra gli interventi che verranno messi in cantiere ci sono quelli per l'adeguamento alla normativa antisismica, la ristrutturazione architettonica del terminal passeggeri, la realizzazione di impianti elettrici, idrici, meccanici, speciali, antincendio e fotovoltaici, opere accessorie, come rampe pedonali, pontili di collegamento al piazzale aeromobili, per garantire la piena funzionalità dell’edificio nell’assetto finale; omogeneità da un punto di vista architettonico, sia per gli esterni sia per gli interni; aumento del numero dei gate d’imbarco, dei varchi di sicurezza e dei banchi check-in.

Saranno riconfigurate le sale per i passeggeri e per i viaggiatori a ridotta mobilità. Verranno creati nuovi uffici per gli enti che hanno sede in aeroporto, per gli handler e la biglietteria. Sarà ammodernata la sala per la restituzione dei bagagli, così come l’area arrivi Shengen e imbarchi extra Shengen. Verrà creato un fronte unico per i varchi di sicurezza, che passeranno da 14 a 18. Su un unico fronte anche i banchi check-in, che cresceranno di 9 unità: da 35 a 44, mentre i gates passeranno da 14 a 16. Saranno aperti nuovi ristoranti, locali terrazza e lounge vip. Anche l’area commerciale crescerà del 42%. L’area complessiva del terminal aumenterà del 21%. La superficie infatti passerà dagli attuali 37.264 metri quadrati ai 44.977 a fine intervento, mentre la superficie commerciale passerà da 2.890 a 4.100 metri quadrati.

I lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da One Work di Milano, Valentini G. e Bissoli B. Arch. Associati di Villafranca Verona e Antomar Engineering srl di Pollina.

“Miglioreremo i servizi e aggiungeremo spazi per i passeggeri visto il grande sviluppo dell’offerta di destinazioni che anche per il 2019 farà registrare un notevole aumento dei viaggiatori in transito. Contiamo infatti di chiudere l’anno a quota 7 milioni e mezzo, e ciò significherà anche un considerevole aumento degli utili per la società - afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap - Il terminal cambierà volto, si sporgerà verso il mare, sarà più accogliente e colorato”.

