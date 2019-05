Enel Energia Tour, il viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese fa tappa a Palermo

Enel Energia Tour è la nuova iniziativa di Enel Energia che, partita lo scorso 16 aprile da Messina, si concluderà il 5 dicembre a Vasto, dopo essere stata in 50 diverse località italiane.

Il nuovo Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese, che si svolgerà a bordo di un truck allestito per diventare uno spazio vivo progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento. Il truck è un “piccolo mondo” in cui spazi, contenuti, relazioni con il pubblico sono disegnati per essere stimolanti, aperti e accoglienti, per creare un momento di socializzazione e portare in scena l’orgoglio dei piccoli centri italiani.

Un artista, a bordo del truck, affronterà ogni giorno nuove sfide, mettendosi alla prova con i cittadini del luogo. Dopo un giorno di “apprendistato” per imparare dalle comunità un’attività tipica del luogo si trasferirà nei Punto Enel per misurarsi in uno show finale. Saranno gli stessi cittadini a valutare i risultati decretando il suo livello di “apprendimento”.

La tappa palermitana è stata inaugurata oggi, in Piazza Sant’Anna, alla presenza del Vice Sindaco, Fabio Giambrone, e del Presidente della I Circoscrizione, Massimo Castiglia. Per Enel Energia erano, invece, presenti Davide Ciciliato, responsabile Area Mercato Sud, e Francesco Carelli, Responsabile Area Mercato Sicilia.

Anche nella tappa di Palermo sarà Andrea Dianetti, ex concorrente di Amici e star dei social, ad incontrare i cittadini e, grazie a loro, a scoprire le “bellezze” e le tipicità della città. Tre influencer locali, Eliana Chiavetta, Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo affiancheranno Andrea Dianetti, oggi pomeriggio, in Piazza Sant’Anna.

Domani pomeriggio, invece, Andrea Dianetti ed Eliana Chiavetta saranno presso il Negozio Partner di Via Maresciallo Diaz 14, dove si cimenteranno nella preparazione di una specialità dello street food palermitano: “panelle e crocché”. Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo si collegheranno, invece, in “diretta streaming”, uno dal Negozio Partner di Corso Tukory 198 e l’altro dal Negozio Partner di Via Sammartino 40.

Enel Energia Tour valorizza le particolarità e le caratteristiche del territorio attraverso i gesti e i saperi trasmessi di generazione in generazione, ma è anche un’occasione per valorizzare le sinergie tra Enel Energia e i piccoli e grandi comuni d’Italia.

“Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei comuni italiani - spiega Nicola Lanzetta, responsabile mercato Enel Energia - Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze”.

Enel Energia Tour vivrà anche in live streaming con tutti i Punti Enel del territorio, che saranno collegati in diretta sui canali social. Una sinergia che coinvolge anche gli imprenditori locali che hanno scelto il marchio Enel per garantire ai cittadini qualità, trasparenza e chiarezza nell’offerta di energia elettrica e gas.

