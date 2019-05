Stipendi Amat, Cimino: "Soltanto un piccolo ritardo per le spettanze di aprile"

"Soltanto un piccolo ritardo nei trasferimenti delle risorse finanziarie nelle casse dell’Amat - in concomitanza del lungo ponte pasquale - ha fatto slittare il pagamento degli stipendi a domani, 3 maggio". Lo dice l'amministratore unico dell’Amat, Michele Cimino, replicando alla consigliera comunale Sabrina Figuccia, che in una nota aveva parlato di "un primo maggio amaro per i dipendenti della partecipata di via Roccazzo".

"Nessuna volontà di 'non onorare la Festa dei lavoratorì", aggiunge Cimino, "perchè l’azienda e l’amministratore unico tengono ai lavoratori", ha detto.

"Noi andiamo avanti grazie all’impegno quotidiano e serio di tutti i dipendenti dell’Amat, che potranno solo aumentare e non diminuire - conclude -. Il Piano di risanamento serve a rilanciare e riorganizzare l’azienda, ed è un elemento necessario per scongiurare una crisi".

