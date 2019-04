Mercato dell'automobile in flessione, l'ACI Palermo promuove corsi per concessionari

Il mercato dell'automobile, dopo alcuni anni di ripresa, è tornato a fare registrare una significativa flessione nel primo trimestre del 2019 (circa il 9% nazionale).

Un motore importante dell’automotive sono certamente le concessionarie per la vendita delle autovetture, che spesso rappresentano un vero e proprio punto di riferimento della casa madre per cui operano, oltre ad essere un importante volano economico ed occupazionale per le realtà territoriali in cui operano.

A sostegno dei concessionari siciliani, l’Automobile Club Palermo promuove un corso di aggiornamento e formazione per i responsabili amministrativi e titolari di concessionarie auto, in collaborazione con la scuola di alta formazione ARCES e con il patrocinio di AIDC Associazione Italiana Dottori Commercialisti.

Il corso è ideato dal dott. Michelangelo Calì, esperto in contabilità e gestione finanziaria dell’automotive, e prevede il contributo interessante di soggetti con specifica esperienza nel settore.

