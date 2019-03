Centri commerciali, al formazione on line per i dipendenti del Conca d'oro di Palermo

Al via i corsi di formazione online Savills Tenant School, il più grande programma di sviluppo e crescita professionale di questo settore, di cui potranno usufruire i circa milleduecento dipendenti del centro commerciale “Conca d’Oro” di Palermo.

Oltre ai dipendenti del centro “Conca d’Oro” saranno infatti oltre 11.000 i lavoratori coinvolti in 10 centri commerciali gestiti da Savills presenti sul territorio italiano. Tutti i lavoratori potranno disporre gratuitamente di una formazione online del valore di oltre 1.000 euro a dipendente, per un valore complessivo della formazione erogabile superiore ai 11 milioni di euro.

«Sono molto felice e onorato che il nostro centro commerciale partecipi a questo grandioso programma di formazione così capillare e imponente. Per i dipendenti di questa struttura la partecipazione ai corsi e-learning Savills Tenant School costituisce una preziosa occasione per accrescere le proprie competenze», afferma Antonio Biagianti, direttore del Centro Commerciale Conca d’Oro di Palermo. «Il continuo impegno a migliorare il servizio agli utenti non potrà che aiutare “Conca d’Oro” a consolidarsi sempre di più come struttura di riferimento dei clienti».

«Il nostro obiettivo è da sempre quello di soddisfare al meglio i retailer e i visitatori del centro commerciale “Conca d’Oro” di Palermo, nonché di rafforzarne ulteriormente il posizionamento nella provincia, anche grazie al miglioramento dell’esperienza di acquisto e visita, che passa anche dai punti vendita. La nostra innovativa scuola di formazione è stata pensata proprio per dotare i dipendenti di professionalità sempre al passo con i trend di mercato e con le esigenze dei consumatori», spiega Yashar Deljoye Sabeti, Head of Marketing Savills Italia. «Pensiamo inoltre che questo progetto possa servire a rafforzare, all’interno dei singoli centri commerciali, il concetto di community tra gli operatori commerciali e il personale di Property Management».

Il progetto è stato ideato e sviluppato con Acqua Group, data driven company. L’attività si è inoltre avvalsa nella parte di realizzazione dei corsi della collaborazione di Piazza Copernico.

