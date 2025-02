Roberto Lipari torna sul palco con «L'ultimo spettacolo»

Partirà il prossimo 3 aprile da Catania il tour del nuovo spettacolo di Roberto Lipari. Il comico palermitano girerà in lungo e largo l’Italia - con una puntatina in Svizzera - toccando alcuni tra i teatri più prestigiosi e portando in scena “L’Ultimo Spettacolo” scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato. Per Lipari si tratta di un possibile addio alle scene. L’assunto di questa pièce nasce da un fatto molto chiaro: si dice che la carriera di un artista in Italia abbia tre tempi.

Prima viene chiamato “Giovane promessa”, poi c’è un momento in cui non se ne può più e il mood è: “Basta! Ancora questo!?” Infine, verso il viale del tramonto, l’artista viene appellato come “Venerabile Maestro”. Roberto Lipari ha deciso di lasciare il palcoscenico un attimo prima di sentirsi dire “Basta! Ancora questo!?” Per un comico la prima volta sul palco non si scorda mai e Roberto vorrebbe rendere indimenticabile anche l’ultima.