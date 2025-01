Intelligenza artificiale per modelli e centri di medicina di precisione, bando di UniPa e Heal Italia

Sviluppare applicazioni di intelligenza artificiale per realizzare prototipi e modelli di centri-pilota che si occupano di medicina di precisione. Questo l’obiettivo del bando a cascata appena pubblicato che vede l’Università degli Studi di Palermo al fianco della Fondazione Heal Italia. Il bando, da 1 milione e 100 mila euro, mira a finanziare progetti Proof-of-Concept (PoC) ed è rivolto a soggetti che operano nel Mezzogiorno d’Italia.

«Questo bando – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – rappresenta una grande opportunità per la crescita non solo del nostro territorio regionale ma di tutto il Mezzogiorno d’Italia e conferma l’impegno del nostro Ateneo per costruire un futuro in cui diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più mirate siano accessibili a tutti i cittadini. Ma non solo. Vogliamo anche che la valorizzazione dei nostri giovani più promettenti non sia più l’eccezione ma la regola».

L’impiego dell’intelligenza artificiale, di modelli algoritmici e di capacità analitiche avanzate per predire la prognosi e per migliorare la risposta terapeutica sta aprendo la strada a informazioni che potrebbero arrivare direttamente dal futuro.