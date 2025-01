Palermo, Colapesce e Dimartino e il concerto dell’Epifania: gli Amici della Musica chiudono le festività natalizie con un doppio appuntamento

L’associazione siciliana Amici della Musica chiude le festività natalizie con un doppio appuntamento: sabato 4 gennaio alle 21, al Politeama Garibaldi il fuori abbonamento con il duo artistico di cantautori Colapesce e Dimartino andato sold out in pochi giorni dall’apertura delle vendite a novembre; domenica 5 gennaio alle 17,15, in occasione dell’Epifania, sarà il Coro di Voci bianche del Conservatorio Scarlatti di Palermo a salire sul palcoscenico del Politeama con un concerto dedicato al repertorio natalizio.

Lorenzo e Antonio, alias Colapesce e Dimartino: due amici, due scrittori di canzoni tra i più ricercati e importanti sulla scena italiana dell’ultimo decennio. Sono tornati sul palco dell’Ariston nel 2023 dopo lo straordinario successo di Musica Leggerissima (certificato quintuplo disco di platino) – e del loro primo album insieme I Mortali (certificato disco d’oro) – brano che ha segnato il 2021 conquistando critica e pubblico e collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio e ben 5 Dischi di platino e oltre 150 milioni di streaming totali. Nella versione in lingua spagnola di Ana Mena, con il titolo di Musica Ligera, è diventata anche una hit internazionale vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come «Migliore canzone nella categoria Spagna» e conquistando la certificazione spagnola del doppio disco di platino.

Domenica 5 gennaio, vigilia dell’Epifania, sarà invece il Coro di Voci Bianche del Conservatorio Scarlatti di Palermo il protagonista al Politeama Garibaldi, per la stagione pomeridiana degli Amici della Musica. La compagine, fondata e diretta da Antonio Sottile, vedrà la partecipazione del soprano Fabiola Galati, del pianista Antonino Fiorino e del quartetto d’archi formato dai violinisti Mirlo D’Anna e Girolamo Lampasona, dal violista Riccardo Botta e dal violoncellista Giorgio Garofalo.

Il programma sarà prettamente natalizio con brani della tradizione italiana e internazionale: dal brano tedesco O Tannenbaum a Madonna del Lume di Eliodoro Sollima, fino ai brani simbolo del Natale come White Christmas e Jingle Bells.

Il Coro di Voci Bianche del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo si è costituito nel 1991 per iniziativa di Antonio Sottile. Ha preso parte a centinaia di concerti e manifestazioni artistiche in Italia, in Russia e in Europa con concerti in Francia, Germania e Austria, esibendosi in festival ed eventi internazionali per conto di numerose istituzioni pubbliche culturali e musicali. Ha al suo attivo numerose registrazioni televisive e radiofoniche, tra cui si ricordano quelle per la Rai la Zdf, la Radio Vaticana. Ha inoltre cantato alla presenza dei presidenti della Repubblica italiana quali Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. È risultato vincitore del Premio nazionale delle Arti, indetto dal Miur, che premio le migliori realtà della musica in Italia.

I biglietti del concerto del 5 gennaio (da 5 a 15 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne o sul sito www.amicidellamusicapalermo.net, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.