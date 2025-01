Antonella Ruggiero in concerto a Palermo, la sua voce al Teatro Apparte

Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica d’autore e della sperimentazione sonora. Il 12 gennaio alle 18, il Teatro Apparte di Palermo ospiterà «Antonella Ruggiero – Una voce, una fisarmonica», un concerto che vedrà protagonista una delle voci più amate e inconfondibili della musica italiana.

Ad accompagnare Antonella Ruggiero, il talento del fisarmonicista Renzo Ruggieri, per un viaggio musicale unico e raffinato, in cui sonorità moderne e tradizionali si intrecciano in perfetta armonia.

Lo spettacolo presenterà un repertorio musicale selezionato con cura, includendo brani tratti da Souvenir d’Italie, accanto alle canzoni più rappresentative della carriera di Antonella Ruggiero, che spaziano dal pop alla musica sacra, dal jazz al soul. La fusione della sua straordinaria estensione vocale con l'espressività della fisarmonica promette di incantare il pubblico.

Antonella Ruggiero, ex voce dei Matia Bazar, è riconosciuta per la sua versatilità e il suo stile unico, che la rendono una delle artiste più iconiche del panorama musicale italiano e internazionale. Dai suoi successi con i Matia Bazar al suo percorso solista, Antonella ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la sua essenza artistica.