Palermo, è morta Eliana Calandra: era stata alla guida del Museo Pitrè e dell'Archivio Storico

È mancata stamattina a Palermo Eliana Calandra, già direttrice del Museo Pitrè e dell'Archivio storico comunale. Una vita dedicata ai beni culturali. Non aveva ancora compiuto 70 anni. Eliana Calandra è stata stroncata da un'improvvisa malattia. Era stata anche un'alta funzionaria del Comune.

Eliana Calandra aveva diretto contemporaneamente il Museo Pitrè, l'Archivio storico comunale e la biblioteca di casa Professa. Aveva prestato servizio su richiesta del Comune anche durante il suo primo anno da pensionata, per non lasciare senza direzione culturale l'Archivio comunale.

Durante la sua direzione al Museo Pitrè ne ha condotto la ristrutturazione, garantendone la riapertura e la ricollocazione delle opere.

Cisal e Csa: Dolorosa perdita per Palermo»

La morte di Eliana Calandra, per anni dirigente del comune di Palermo, direttrice del museo Pitrè e della biblioteca di Casa Professa e responsabile dell’Archivio storico comunale, è una gravissima e dolorosa perdita per la città e per il mondo della cultura. Una scomparsa che suscita profonda tristezza e priva i palermitani di un punto di riferimento. Alla famiglia la vicinanza della Cisal e della federazione di comparto Csa».