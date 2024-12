Concerto di Natale di beneficenza alla Basilica Soluntina: organizza il Lions Club di Bagheria

La Basilica Soluntina di Santa Flavia ospiterà domani, venerdì 20 dicembre, a partire dalle 21, un concerto di Natale di beneficenza, organizzato dal Lions Club di Bagheria, a cura del Balharm Brass Quintet Gabrielli di Bagheria. Suoneranno alla tromba Antonino Treviso e Giovanni Bondì, al corno Francesco Crispiniano, al trombone Giuseppe Baldone e alla tuba Valter Roccaro.

Il fitto programma prevede l'esecuzione di alcune tra le più belle melodie classiche natalizie tradizionali e non solo: Trumpet Voluntary, Christmas Melody, Trumpet Tune, Adeste Files, Cantat 147, Per un pugno di dollari ( tromba solista), Jingle Bell Rock, Huit e Demi, La Vita è Bella, La Cumparsità, The Entertainer, Santa Claus, Jingle Bells.

«Il concerto di Natale nella tradizione del nostro club – dichiara Pietro Napoli, presidente del Lions Club di Bagheria - è molto più di un semplice spettacolo musicale; è una tradizione che unisce la bellezza della musica alla magia del Natale, creando un’esperienza coinvolgente e indimenticabile per tutti coloro che vi partecipano, creando, al contempo, momenti di solidarietà e di beneficenza»-