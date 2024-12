«A Top-Tutto quanto fa tendenza» sui Raidue il sorriso della palermitana Marianna Bonanno

La palermitana Marianna Bonanno è stata confermata nella squadra di Top tutto quanto fa tendenza, la trasmissione dedicata al lifestyle e alle eccellenze del made in Italy di Rai 2; e in questa veste si prepara (domani alle 16.30) alla sua nuova puntata in cui racconta mostre e installazioni d’arte in giro per il Belpaese. Stavolta la squadra e la conduttrice sono arrivate alla scoperta di Art of play, in viale Beato Angelico, a Roma, mostra immersiva dedicata al mondo del gioco, colorato e affascinante. Attraverso sedici istallazioni interattive e ambientazioni fiabesche, l’installazione racconta come il gioco non abbia età, ma che sia sempre aperto e innovativo, basta cambiare prospettiva ed essere sempre sul filo energetico della voglia di scoprire.

Giunta alla sua ottava edizione, la trasmissione è condotta quest’anno da Enzo Miccio. Marianna Bonanno, 26 anni, ha fatto una bella gavetta nelle tv siciliane (tra l’altro, è stata per alcune edizioni nella squadra di Tgs Studio Stadio) ed è sempre più entusiasta di continuare questo progetto. Sogna di restare a lavorare in tv o anche al cinema, visto che ha seguito masterclass con Giancarlo Giannini e Rossella Brescia. Da qualche tempo vive a Roma dove si è laureata in Scienze del turismo e si sta specializzando in Comunicazione e pubblicità. Di recente è stata tra i conduttori dello Sfincione Fest di Bagheria.