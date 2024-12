Palermo celebra la musica: secondo concerto del festival con Dialoghi Barocchi

Con quattro appuntamenti in programma, il Festival di Musica Barocca offre un’esperienza unica che unisce arte, storia e musica. Le esibizioni si svolgono in due particolari location: la chiesa-rettoria del Santissimo Salvatore e l’oratorio di San Filippo Neri, spazi di grande valore storico e artistico che amplificano la suggestione delle melodie barocche. Prima di ogni concerto, i partecipanti potranno prendere parte a una breve visita guidata che introdurrà l’architettura e la storia del luogo ospitante, arricchendo ulteriormente l’esperienza musicale. Tutti gli eventi del festival, dalla durata di 60 minuti, rappresentano un’occasione imperdibile per avvicinarsi all’universo della musica barocca attraverso un programma variegato ed emozionante.

Il Festival di Musica Barocca di Palermo prosegue con il suo secondo appuntamento: "Dialoghi Barocchi: Viola d’Amore e Clavicembalo", in programma sabato 14 dicembre alle ore 21 nel suggestivo oratorio di San Filippo Neri all’Olivella. E l’accademia musicale Ars Antiqua ringrazia la Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Palermo per l’ospitalità. Questo concerto vedrà protagonisti due straordinari interpreti, Salvatore Romeo (viola d’amore) e Licia Tani (clavicembalo), che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra le melodie barocche di Attilio Ariosti, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Leonardo Leo e Louis-Toussaint Milandre.

Gli interpreti del secondo appuntamento

Licia Tani, clavicembalista di grande esperienza, si è formata presso i più prestigiosi conservatori italiani. Ha infatti iniziato i suoi studi musicali al conservatorio “S. Cecilia”, di Roma e successivamente al conservatorio Bellini (ora Scarlatti), dove si è diplomatabrillantemente in pianoforte, sotto la guida di Vincenzo Mannino. In seguito ha approfondito lo studio della musica antica, conseguendo il diploma accademico di secondo livello in clavicembalo, sotto la guida di Enrico Baiano. Dopo i corsi di perfezionamento in clavicembalo e basso continuo con Emilia Fadini, ha collaborato come continuista e clavicembalista all’attività del dipartimento di Musica Antica del conservatorio di Palermo. Ha collaborato con numerose realtà musicali di spicco, esibendosi sia come solista che in ensemble per associazioni e festival di musica antica. Il suo repertorio spazia dal Rinascimento al periodo classico, prediligendo gli strumenti storici e rispettando la relativa prassi esecutiva. Ha inciso per Gamma Musica.

Salvatore Romeo, esperto della viola d’amore, è tra i pochi interpreti specializzati di questo strumento raro e affascinante. Ha studiato al conservatorio Bellini di Palermo. È stato solista e prima viola del complesso “Giovani Cameristi Siciliani” per sei anni, partecipando a circa 200 concerti, di cui 60 come solista. Ha inoltre eseguito 70 concerti in duo con pianoforte, quartetto e altre formazioni cameristiche, effettuando tournée in Germania, Austria e Inghilterra. In qualità di seconda viola, è stato membro della “International Youth Orchestra”. Ha vinto il concorso per l’orchestra del “Maggio Musicale Fiorentino”, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi sotto la direzione di alcuni tra i più grandi direttori del Novecento, tra cui R. Muti, Z. Mehta, C.M. Giulini, G. Prètre e R. De Burgos, accompagnando anche solisti di fama mondiale come Barenboim. Successivamente, ha vinto il concorso all'Orchestra Sinfonica Siciliana e al Teatro Massimo di Palermo. In queste orchestre ha ricoperto spesso il ruolo di prima viola, partecipando a tournée e a numerosi festival.

Collabora da diversi anni con numerose associazioni musicali e culturali, tra cui l’Accademia Musicale Ars Antiqua, l’Associazione Musicale "Arturo Toscanini" e altre realtà del settore.

Oratorio di San Filippo Neri all'Olivella

L'oratorio di San Filippo Neri, situato nel cuore di Palermo, è un luogo di culto e cultura intriso di storia e bellezza. Fu costruito nel 1769 sotto la direzione dell'architetto Giuseppe Venazio Marvuglia come edificio neoclassico. Struttura dalle linee sobrie e severe, pur imperando ancora la tarda architettura barocca e rococò. La struttura sorge accanto alla chiesa di Sant’Ignazio. Con il suo ambiente raccolto e l'acustica eccezionale, l'oratorio è il luogo ideale per godere di concerti di musica antica, che si sposano perfettamente con l'atmosfera intima e raffinata del contesto.

Prossimi appuntamenti del Festival di Musica Barocca

Sabato 21 dicembre, alle ore 21 è in programma "Il Liuto al Tramonto". Un viaggio musicale che esplora le ultime composizioni per liuto, dalla delicatezza della chitarra barocca all’intensità dell’arciliuto.

Sabato 28 dicembre, invece, sempre alle ore 21, "Misticismo Barocco", un programma di musica sacra barocca, vocale e strumentale, eseguito dall’Ensemble Ars Antiqua e dal Coro “G.P. da Palestrina” nella splendida cornice della Chiesa del Santissimo Salvatore.

Informazioni e biglietti

Biglietti: 10 euro

Acquisto biglietti: online tramite il circuito oooh.events.

Per informazioni e prenotazioni: 320.4744918