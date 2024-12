Premio Giuseppe Alessi a Palermo, il riconoscimento assegnato a Giovanna Spatari e Ettore Cittadini

Un concerto del BachString Ensemble della Fondazione orchestra sinfonica siciliana e una serata alle Terrazze di Mondello, a Palermo, hanno fatto da contesto, ieri, alla seconda edizione del Premio Giuseppe Alessi, istituito dal governo Schifani per valorizzare uomini e donne che in Sicilia si sono distinti per il loro impegno etico, sociale, culturale e artistico in favore della comunità. Questa edizione dedicata alla scienza e alla medicina ha visto protagonisti due esponenti del mondo accademico.

A ricevere il riconoscimento è stata la professoressa Giovanna Spatari, prima donna a guidare l’Università degli studi di Messina, «per i suoi straordinari contributi scientifici nel campo della Medicina del lavoro», si legge nella motivazione.

L’altro premio è stato conferito al professore Ettore Cittadini, che è stato anche assessore alla Sanità della Regione Siciliana, «figura di eccezionale rilievo nel panorama scientifico e accademico internazionale, per il contributo straordinario reso nel campo della ginecologia e della salute pubblica».