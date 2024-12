L’inflazione tecnologica e una intera generazione a faccia in giù nel saggio di Ugo Piazza

Sui social manca, invece, l’esplicitazione del dolore. Per Piazza la gestione della sofferenza «trova una sorta di inibizione comunicativa sui social media, restando non espressa». E se la catarsi permetterebbe di gestirla, «non esprimere i propri pathos emotivi sui social, fa correre il rischio di comprimere le proprie emozioni a tal punto da arrivare a una sorta di punto di non ritorno emotivo». Sui social, insomma, non si va oltre l’effimero. Basta scorrere un profilo social: ci sono, in linea di massima, foto di viaggi, di cibi, di feste, di momenti con gli amici che, però, rimandano a un’immagine di vita non reale. Essendo entrati in quella che Piazza chiama «inflazione tecnologica», l’unica cosa su cui bisogna intervenire è la qualità dei contenuti, non la loro eliminazione perché «il processo tecnologico - dice l’autore - non deve spaventare ma va compreso. La nuova legge approvata in Australia che vieta i social agli under 16, la ritengo tardiva, una limitazione che non tiene conto del vero problema: bisognerebbe far comprendere alle nuove generazioni che la vera ambizione non dovrebbe essere la ricerca della notorietà ma costruire un percorso di credibilità fatto di disciplina, cultura e stile di vita: ed è la credibilità a dare consistenza all’individuo».