Omaggio a Gaber e jazz con Rea e Servillo al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo

Proseguono gli appuntamenti della sedicesima edizione del festival Porto D’Arte, rassegna di musica, teatro e cinema ideato dalla società Terzo Millennio srl - Progetti Artistici e promosso e patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione siciliana.

Mercoledì 27 novembre alle 21, al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, in scena lo spettacolo omaggio a Gaber in collaborazione con il festival Orestiadi di Gibellina, con la regia di Alfio Scuderi, Anche per oggi non si vola. La forza delle parole di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con Massimiliano Geraci e Marcello Mordino. Uno spettacolo che scorre tra letture, ricordi, monologhi e musica dal vivo, con Riccardo Serradifalco, Dario Sulis, Diego Spitaleri e Tommaso Chirco, che reinterpreteranno alcuni dei successi del grande cantautore scelti per l’occasione, ricordando il suo stile inconfondibile. Un viaggio tra i suoi brani più significativi, da Sogno in due tempi a Mi fa male il mondo, da Secondo me gli Italiani a l’America, Gli inutili, fino a La democrazia.