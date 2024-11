Julienne, il nuovo singolo della band siciliana Erberomatiche

Dopo i precedenti singoli Cucina Song e Come Charlie Brown, usciti per l'etichetta Bagana B District, il nuovo brano e le tracce dell'album, come Musica, In my room e Ruggine, sono distribuiti dalla nuova etichetta siciliana "Rinnegato Records" e sono disponibili su tutte le principali piattaforme digitali. Con anni di esperienza alle spalle, gli Erberomantiche hanno già dato alle stampe un album autoprodotto, 1984, un lavoro che mescola riferimenti a George Orwell, Alan Parker e Woody Allen. La band ha partecipato anche a numerosi progetti discografici, collaborazioni nella produzione di artisti siciliani e ha portato avanti una vivace carriera live, tra cui la partecipazione al Green Valley Pop Fest 2023.

Julienne è il nuovo brano degli Erberomantiche, un gruppo siciliano che esplora il pop'n'roll sperimentale, prendendo spunto da cinema e letteratura con testi in italiano. Il pezzo vede la collaborazione di Raffaella Daino (giornalista e autrice del progetto Pivirama) ed è accompagnato da un video diretto da Francesca Rotolo. Il singolo è il terzo estratto dall'album Ruggine, il nuovo lavoro in studio della band, composta da Nicola Ganci, Patrick Rotolo e Salvatore Bavetta, e prodotto da Francesco Barbata.

La formazione è composta da: Nicola Ganci, docente di flauto traverso, laureato in Composizione e Flauto Traverso presso il Conservatorio A. Scontrino di Trapani; Patrick Rotolo, ex membro della band Zetazero, con cui ha pubblicato un album omonimo nel 2005 per l'etichetta Blend'r Label, che gli ha permesso di aprire concerti per artisti come Afterhours e Il Teatro degli Orrori, collaborando con Andrea Venezia (800A Records); Salvatore Bavetta, docente di percussioni, laureato in Percussioni al Conservatorio Scontrino di Trapani.