Mario Capanna e Luciano Neri a Palermo: «Convivenza tra Israele e Palestina per fare cessare la guerra»

Si chiama «Palestina-Israele, il lungo inganno la soluzione imprescindibile» il libro di Mario Capanna e Luciano Neri, presentato allo spazio Arci Tavola Tonda, ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

«La situazione del Medio Oriente è che c’è uno stato in meno - spiega Capanna - la lotta di uno stato palestinese, che convive in pace con Israele, è la lotta per la cessazione della guerra».

L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha sottolineato come «la terra ha una vocazione alla pace e non alla guerra e oggi su questa parola bisogna costruire. Le armi e la guerra non possono fare altro che allontanare e seminare odio su odio. Se ci sono delle soluzioni significative, se c’è qualcuno che osa anche prospettare qualche via, ben venga. È da imbecilli pensare che la guerra possa risolvere i conflitti tra le nazioni. Se la guerra oggi è tornata ad essere razionale, io voglio essere tra quelli che gridano all’irrazionalità della pace».