I Cugini di Campagna live a Bagheria: «Il pubblico siciliano ci vuole bene ed è una cosa bellissima» L'INTERVISTA

Fra street food e musica, Bagheria si prepara ad accogliere i Cugini di Campagna, per una serata fatta di sound e tradizione. Venerdì 22 novembre, in occasione dello Sfincione Fest - che vede come media partner della manifestazione il gruppo Giornale di Sicilia con il quotidiano e le testate Gds.it, Tgs e Rgs - la band sarà live attraverso un viaggio fatto di sound, ricordi e sapori. Ci saranno brani come Anima Mia, Meravigliosamente e Lettera 22 ad accompagnare il pubblico in un abbraccio nostalgico. Sul palco le loro voci intrecceranno passato e presente, mentre il gusto dello Sfincione Fest riempirà l’aria. «In Sicilia - dice Silvano Michetti - il pubblico ci vuole bene. Un sentimento viscerale: ci abbracciano, ci facciamo le foto. È una cosa strana, ma bellissima».

Unica tappa nell’Isola a Bagheria… «Abbiamo sempre fatto moltissimi concerti qui. Il nostro successo è venuto proprio dalla vostra terra. Anche all’estero quando andiamo ad esempio negli Stati Uniti o in Canada troviamo nostri compaesani e sono sempre molto calorosi».