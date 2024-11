Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le Giornate FAI per le Scuole, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da tredici anni il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS organizza in tutta Italia sul modello delle Giornate FAI di Primavera e d’Autunno. Protagonisti dell’evento saranno gli apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei beni e nei luoghi da loro selezionati e aperti grazie al FAI, vivendo un coinvolgimento diretto nella valorizzazione del proprio territorio come parte attiva della comunità, e assurgendo a esempio per molti giovani in uno scambio educativo tra pari.

Tra i beni aperti in Sicilia ci sono il Villino Favaloro a Palermo, la caserma dei carabinieri di Agrigento, la chiesa di San Vito a Bronte, Palazzo dell'Aquile a Caltagirone, il teatro Selinus a Castelvetrano, la Città della Scienza di Catania, palazzo Miccichè a Favara, il Laboratorio di restauro a Gela, la Chiesa della Calispera a Messina e la stazione della Capitaneria di Porto a Siracusa.