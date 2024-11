Un concerto per i migranti morti in mare, la violista Ruth Kemna a Palermo

Lunghi fogli di carta bianca con linee e composizioni sono stati stesi sulle scogliere dell'isola di Linosa, sotto gli spruzzi e la pioggia, e sono quindi letteralmente composizioni di elementi. Il pescatore Gerlando Giardini ha generosamente messo a disposizione la sua barca e l'ha portata in un luogo sicuro per l'insolito concerto. Gli esperti documentaristi Alessandro Drudi (La Bandita) e Luca Schiliró hanno filmato sia il processo di composizione che la performance sulla barca.

Su un piccolo peschereccio nel Mediterraneo, non lontano dalle isole di Linosa e Lampedusa, circondato da distese d'acqua infinite, una violista suona un concerto - senza un pubblico visibile, solo per i morti che hanno perso la vita sulla via dell’Europa. Le musiche sono nuove composizioni, nate dalla ricerca sull'acqua, che sfuma il pentagramma della musica occidentale, e da una musica seriale costituita da sequenze numeriche delle coordinate geografiche, per solo viola, il suo corpo di legno e la voce umana.

Nell'evento annunciato, l’installazione video insieme alle grandi partiture di carta con le composizioni acquatiche e le sequenze di numeri, creeranno lo spazio in cui Ruth Kemna racconterà, attraverso la musica, questo viaggio. Come lei afferma: «Ogni persona al mondo è un inizio - anche questa performance immersiva è un inizio, un tentativo di piangere per qualcuno che non si conosce, di suonare musica viva per tutti noi».

Il ricavato dei biglietti è destinato all'organizzazione Ragazzi Baye Falle, che giorno 15 dopo il concerto, offirá un buffet che sarà l'occasione di scambio per discutere e condividere pensieri.

Biografia Ruth Kemna

Ruth Kemna è una violista, compositrice e performer le cui performance trasversali ai generi l'hanno resa una giovane artista emergente della musica classica contemporanea e del teatro

musicale moderno. Ha studiato viola solo e applied theatre presso l'Università Mozarteum di Salisburgo, la Guildhall School of Music and Drama di Londra e l'Università di Musica, Drammaturgia e Media di Hannover.

Il suo lavoro musicale comprende esibizioni come violista e attrice, nonché lo sviluppo di composizioni performative innovative e pezzi di teatro musicale. Nel suo lavoro si occupa principalmente delle possibili forme di musica contemporanea scritta e di partiture, dei corpi dei musicisti e degli strumenti e del loro legame con la società, la politica e la natura. Ha lavorato con ensemble come Klangforum Wien, Ensemble Modern, NDR Radiophilharmonie, Hamburg Camerata, Orchester im Treppenhaus ed è membro del collettivo di teatro musicale attivista 50:50 tra la RD Congo, la Svizzera e la Germania. Si esibisce a livello internazionale in festival, incontri politici e produzioni di teatro musicale transnazionale.

15 e 16 novembre 2024 - ore 20:00, Curva Minore, Sala Perriera, Via Paolo Gili 4, 90138 Palermo, Cantieri Culturali Alla Zisa, Biglietti: 8 € intero, 5 € ridotto

Info e prenotazioni: [email protected], tel +39 3291051417, www.curvaminore.org

Sostenuto da: Unione Europea, Goethe Institut, Curva Minore, Atelier Nostra Signora.