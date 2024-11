Il nuovo direttore del Teatro Biondo di Palermo è Valerio Santoro: l’incarico per il triennio 2025-2027

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, a conclusione dei colloqui, pur avendo apprezzato le analisi e le proposte avanzate da ciascuno dei quattro convocati, sentiti i soci dell’organo statutario, portatori delle responsabilità strategiche e finanziarie dell’Ente, delibera di affidare l’incarico di direttore del Teatro Biondo, per il triennio 2025-2027, a Valerio Santoro.

Il Consiglio nella seduta del 12 novembre 2024, riunito per la nomina del direttore del Teatro, dopo una ulteriore attenta valutazione di tutte le manifestazioni di interesse avanzate, e in particolare di quelle che avevano superato un primo vaglio tecnico-culturale del Consiglio stesso, con il supporto e la consulenza del Maestro Piero Maccarinelli, autorevole esponente della tradizione teatrale italiana, incaricato nella seduta di Consiglio del 17 luglio scorso, ha ascoltato separatamente i quattro candidati entrati nella rosa finale di valutazione redatta in data 18 settembre 2024.