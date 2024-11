Orchestra Sinfonica Siciliana, approvata la nuova pianta organica

L’assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata, ha stabilito con decreto la pianta organica della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Una pianta organica che rinnova uno schema che risaliva ormai al 2002 per l’area tecnico-amministrativa (quando l’allora ente autonomo venne trasformato in fondazione di diritto privato) e al 2006 per l’orchestra.

Per la prima volta, la dotazione organica complessiva dell’istituzione musicale siciliana viene stabilita con decreto assessoriale invece che con un’approvazione del cda, in seguito ad un percorso articolato che ha coinvolto inoltre il consulente per la programmazione artistica Giuseppe Cuccia, le organizzazioni sindacali, il collegio dei revisori, il commissario straordinario ed è poi stato firmato dall’assessore Elvira Amata.

«La nuova dotazione organica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana - dice il presidente della Regione Renato Schifani - rappresenta un passo fondamentale verso il rilancio e la crescita di una delle istituzioni culturali più importanti della nostra regione. L’approvazione del decreto testimonia l’impegno del mio governo nel valorizzare il patrimonio musicale siciliano, garantendo un assetto moderno e funzionale che permetterà di affrontare le sfide future con maggiore solidità e competitività. Questo risultato è frutto di un lavoro congiunto che ha coinvolto diversi attori, dai sindacati al collegio dei revisori al commissario straordinario, e dimostra l’importanza della sinergia tra le istituzioni per il bene comune. Ora possiamo guardare alla nuova stagione concertistica con rinnovato entusiasmo, certi che la FOSS continuerà a offrire spettacoli di altissimo livello, contribuendo allo sviluppo culturale ed economico del nostro territorio».