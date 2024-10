Gal Hassin 2024, i riconoscimenti a Pievani e Polidoro

Si svolgerà il prossimo 5 novembre, nella sala museale della Fondazione di Isnello, l’evento Gal Hassin 2024. Si tratta di una manifestazione che si svolge una volta l’anno con protagoniste l’astrofisica e la comunicazione scientifica e che coinvolge il vasto pubblico con numerose attività tra cui corsi, convegni, conferenze, tavole rotonde, interviste e intrattenimento.

Momento centrale, la consegna del Premio Gal Hassin. Quest’anno Isnello ospiterà due prestigiosi ospiti che faranno da protagonisti all’evento: il professore Telmo Pievani del dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, che presenterà «Raccontare la scienza mescolando i linguaggi» e il professore Massimo Polidoro del Politecnico di Milano e dell’Università di Padova con «Un senso di meraviglia». Entrambi sono stati insigniti del Premio Gal Hassin 2024, consistente in un ricamo su rete di filet in filo d’oro, il cui motivo rappresenta un vortice simile alla forma a spirale della Galassia, che viene assegnato a scienziati e comunicatori scientifici, a coloro che operano nel campo della ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale promuovendo la diffusione delle conoscenze scientifiche.