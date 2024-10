Cardiacto a Palermo, un confronto tra professionisti cardiologi ed esperti internazionali di eccellenza

La Sicilia, diventa riferimento internazionale grazie a professionisti ed esperti di eccellenza e ospita il Congresso Cardiacto, da giovedì 17 a sabato 19 ottobre a Palermo, al Marina Convention Center, organizzato dal Presidente del congresso, Professore Alfredo Galassi (nella foto), Ordinario di Cardiologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università degli Studi di Palermo, con la collaborazione di tutte le cardiologie ospedaliere di Palermo e provincia, l’Università degli Studi di Palermo con le sue sedi a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Le malattie cardiovascolari sono la principale causa di mortalità nei paesi industrializzati, responsabili del 45% di tutti i decessi. Negli ultimi anni la gestione dei pazienti affetti da tali patologie si avvale anche di un approccio integrato con molteplici figure professionali di branche affini come la diabetologia, la nefrologia e la chirurgia vascolare, con la collaborazione della medicina ospedaliera e territoriale.

Il Congresso riunirà clinici ed esperti di valenza internazionale, per discutere, approfondire e diffondere la cultura scientifica. Saranno presenti autorevoli autorevoli Key Opinio leaders del settore.

Il convegno, si aprirà con cinque Lectio magistralis a cura di personalità di spicco del panorama medico-scientifico

internazionale, come il professore Filippo Crea, Ordinario di Cardiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore editoriale dell’European heart journal; Thomas Lüscher, Presidente della Società europea di Cardiologia; Antonio Colombo, Senior Consultant presso l'Ospedale di Ricerca Clinica Humanitas di Milano; Nicolaus Reifart, fondatore ed ex presidente dell'Associazione EuroCTO a Francoforte; Ciro Indolfi, Direttore dell'URT del CNR dell'Università Magna Graecia di Catanzaro.

A seguire si svolgerà la cerimonia inaugurale e saranno presenti il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, Marcello Ciaccio, il Direttore Generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino, il Direttore generale del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari, il direttore sanitario del Policlinico di Palermo, Alberto Firenze e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Salvatore Amato.

Saranno presenti i direttori del corso: Luigi Americo UOC Cardiologia Buccheri La Ferla; Carlo Cicerone, UOC Cardiologia Villa Sofia: Manlio Cipriani UO Cardiologia clinica Ismett; Egle Corrado Prof. Associato Cardiologia, Università degli Studi di Palermo; Sergio Fasullo UOC Cardiologia Ingrassia; Alfredo Galassi Prof. Ordinario Cardiologia e direttore Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, Università degli Studi di Palermo; Gabriele Giannola UOC Cardiologia Fondazione Istituto San Raffaele Giglio, Palermo; Giuseppina Novo, Prof. Associato Cardiologia, Università degli Studi di Palermo e Direttore ff. UOC Cardiologia Policlinico Palermo; Vincenzo Polizzi UOC Cardiologia Cervello; Ignazio Maria Smecca UOC Civico.

Nelle tre giornate si parlerà anche di prevenzione e della promozione dei percorsi diagnostico-terapeutici integrati tra medicina ospedaliera e territoriale a cui sarà dedicata una tavola rotonda e sono previsti due corsi satellite dedicati alle professioni sanitarie.

Per l’iscrizione è necessario collegarsi al link

https://www.infocongress.it/Home/Edizione/24d6150c-e316-483d-2efe-08dc2339b3a6 e registrarsi.

Per ulteriori informazioni sul programma, le iscrizioni e gli interventi previsti, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento all’indirizzo: https://www.cardiacto.it