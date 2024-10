L'Assemblea della Rete per la cultura antimafia elegge la nuova scuola capofila: l'istituto comprensivo Colozza Bonfiglio di Palermo

Ogni anno la Rete per la Cultura Antimafia, elegge una nuova scuola capofila. Il primo anno è stata la Giuliana Saladino del Cep, diretta da Giusto Catania. Quest’anno l’assemblea ha votato all’unanimità l’istituto comprensivo Colozza-Bonfiglio, diretto dalla dirigente scolastica Valeria Catalano.

«Continuerò a lavorare con lo stesso spirito corale che ha caratterizzato il lavoro della Rete – dichiara Valeria Catalano - ringrazio i colleghi e le colleghe che hanno voluto come capofila la scuola Colozza - Bonfiglio. Il lavoro futuro si svolgerà nell’ottica di una continuità ma nello stesso tempo di un’innovazione, dato che ognuno di noi porta vissuti, esperienze e idee differenti. Ringrazio Giusto Catania, che ha fatto nascere e crescere la Rete, per il lavoro fatto in questo primo anno».

In sede di elezione, è stato rinnovato, inoltre, anche il consiglio di Rete. Oltre a Valeria Catalano e Giusto Catania ne fanno parte altri sei dirigenti scolastici: Giusi Aprile (XIII istituto comprensivo Archimede di Siracusa), Bianca Guzzetta (istituto comprensivo Principessa Elena di Napoli), Maria Gabriella Martorana (istituto comprensivo Costa Scinà), Daniela Miceli (istituto comprensivo Scelsa), Marcella Polimeno (direzione didattica Aristide Gabelli) e Andrea Tomaselli(istituto Nautico Gioeni Trabia).