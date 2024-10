Lutto nel giornalismo, è morto lo storico redattore del Giornale di Sicilia Attilio Megna

Si è spento all’età di 78 anni il giornalista Attilio Megna, storico redattore del Giornale di Sicilia. Nato ad Agrigento il 7 maggio del 1946 era dotato di grande curiosità professionale e per la testata di via Lincoln ha seguito fino al 2002 il calcio dilettantistico siciliano con una passione e una puntualità rare. Noto per la sua voce roca, per molti giornalisti e collaboratori è stato un maestro anche di vita.

Nel 2002 un’ischemia ha cambiato profondamente la sua esistenza. Fortemente attaccato alla vita, non aveva mai perso la tempra, era un guerriero ed aveva una memoria di ferro. Aveva mantenuto rapporti con diversi colleghi e ogni volta un incontro diventava una festa soprattutto per il suo carattere brioso che gli ha permesso di vivere gli ultimi anni con leggerezza. Nel 2012 l’ordine dei Giornalisti di Sicilia gli ha omaggiato una targa.

Negli ultimi tempi la vecchiaia lo aveva un po’ fiaccato. Se ne è andato ieri circondato dall’affetto della moglie Rosa e delle figlie Alessandra e Mariangela che gli sono state vicine fino all’ultimo. I funerali saranno celebrati domani alle 10.30 nella chiesa di Santa Caterina da Siena in via dell’Airone a Palermo. Ai familiari le condoglianze del Giornale di Sicilia.