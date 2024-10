Sicilia ad Assisi per i festeggiamenti, il sindaco Lagalla: «San Francesco e la nostra patrona si incontrano»

Quest’anno è la Regione Sicilia ad offrire l’olio per la lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla tomba di San Francesco. In rappresentanza sono presenti il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ed il sindaco del Comune di Palermo Roberto Lagalla, in rappresentanza dei sindaci d’Italia.

«Ad Assisi, in occasione delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia – dichiara il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla – avrò l’onore di accendere la lampada votiva dei Comuni d’Italia e sarà una grande emozione ancor di più perché questo accade in occasione del quattrocentesimo anniversario delle celebrazioni di Santa Rosalia, patrona di Palermo, che con San Francesco condivide idealmente un percorso di vita e spirituale. Per tale ragione abbiamo deciso di portare, proprio ad Assisi, alcuni degli scatti fotografici attualmente in mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo e ringrazio la Regione Siciliana che ha sostenuto questo progetto. Sarà l’occasione per raccontare il nostro Festino e le emozioni che lo rendono unico alle migliaia di pellegrini che si recheranno nella città natale di San Francesco durante la prossima settimana».