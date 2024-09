«Angela Bottari. Storia di una donna libera»: Folena e Lepore presentano il volume in anteprima a Palermo

«I tempi stanno cambiando», cantava Bob Dylan nel 1964 invitando nuove e vecchie generazioni a confrontarsi coi mutamenti della realtà che avrebbero portato al movimento del Sessantotto e alle rivoluzioni di un’epoca dove il conflitto bellico è diventato prassi (la guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, l’assedio del Vietnam) e le strategie della tensione vengono tramate nell’ombra. Agata ha diciannove anni, è nata a Giampilieri e frequenta la facoltà di lettere classiche dell’università di Messina.

Il carattere determinato e la volontà ferrea la accompagnano nello studio così come nella crescita della primogenita Agata, in seguito comincia a maturare l’interesse per l’impegno politico e tracciare il proprio cammino verso un futuro da condividere a fianco di tutti dedicandosi con passione alla battaglia per i diritti civili. A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta lo scorso novembre, Pietro Folena e Francesco Lepore ripercorrono in «Angela Bottari. Storia di una donna libera» (Castelvecchi, 248 pagine, 20 euro) una vita vissuta intensamente tra pubblico e privato, una carriera durata tre legislature come deputata della camera per il Pci di Luigi Longo ed Enrico Berlinguer che si apre alla dimensione femminile per un «modo nuovo e moderno di fare politica» (come riportato nella prefazione curata da Chiara Braga.) ù