Palermo, pubblicati poesie e saggi dell'ex preside di Medicina Benigno: allo Steri una manifestazione in sua memoria

Domani, 26 settembre, alle 17, nell'aula magna dello Steri, a Palermo, è in programma una manifestazione in ricordo di Pietro Benigno. Professore di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Palermo, dal 1956 al 1988, Pietro Benigno è stato preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per dodici anni a partire dal 1969, e ha diretto la Scuola Internazionale di farmacologia del Centro di Cultura Scientifica Ettore Maiorana di Erice. Nel 1999, ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno Italia alla carriera.

L’occasione di questo evento è offerta dalla pubblicazione, a cura della figlia Anna, di sei poesie e alcuni suoi scritti saggistici, ricchi, come recita il risvolto di copertina, «di sorridente ironia», accompagnati da tre ricordi di colleghi a lui legati da studi e amicizia. A rievocarne la figura e il magistero intellettuale e scientifico (coniugato con una profonda cultura umanistica), moderati da Domenica Perrone, saranno i professori Nicola Gebbia, Giacomo De Leo, Aldo Gerbino e Achille Caputi.