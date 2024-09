L'Università di Palermo conferisce a Roberto Lagalla il titolo di professore emerito

Al sindaco di Palermo Roberto Lagalla è stato conferito il titolo di professore emerito. La cerimonia si è svolta nella sede del rettorato, allo Steri. Lagalla è stato ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia e rettore dell’Università di Palermo dal 2008 al 2015.

«Ho sempre riconosciuto all’amico, al maestro, al professor Lagalla, la capacità di guardare al futuro e di progettare con sapienza e lungimiranza, mettendo costantemente avanti anima e corpo in quel suo essere un grande lavoratore», ha detto il rettore Massimo Midiri.

«Trattandosi di un riconoscimento dato al sindaco di Palermo, non è solamente un ringraziamento per il passato ma è una promessa di futuro - ha aggiunto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo da remoto - L’essere stato prima rettore e poi sindaco non è casuale. C’è una connessione tra il percorso professionale e il ruolo di amministratore. Una connessione che considero una grande risorsa per la politica. Il filo che le unisce è l’impegno civile. Che è poi come un filo elettrico, attraversato da un’energia particolare, che illumina, e che se si volesse descrivere solo in due parole, io sceglierei: passione e competenza».