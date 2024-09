Torna a Palermo Comic Convention: ai Cantieri culturali il festival di fumetti, giochi e cultura pop

Grande attenzione al mondo fumettistico con la presenza di Shintaro Kago, uno dei maestri più rappresentativi del manga contemporaneo. Molto atteso anche l'incontro con il pluripremiato autore e illustratore per ragazzi Thomas Taylor, celebre per aver disegnato la prima copertina dei libri di Harry Potter di J.K. Rowling. Spazio anche allo spagnolo Ferran Rodriguez conosciuto principalmente per aver dato vita alle illustrazioni di Sonic the Hedgehog per STC nel Regno Unito, l’amato personaggio blu dell’universo SEGA e autore per Pixar, Lucasfilm, DreamWorks, DC, Mattel, Lego e tantissimi altri.

Quest’anno, in occasione del 400° anniversario del Festino, la manifestazione renderà omaggio a Santa Rosalia. Grazie all’arte di Lelio Bonaccorso, autore del manifesto di questa edizione, la Santa patrona di Palermo sarà celebrata con uno stile che fonde il pop moderno con le tradizioni cittadine. Non sarà l'unico omaggio per la “Santuzza”: all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, infatti, sarà presente una mostra curata dallo scrittore e giornalista Marco Rizzo con molti autori siciliani e l'ospite d'onore Shintaro Kago: “Visioni di Santa Rosalia: sacro, popolare, pop”.

Una seconda mostra sarà dedicata alla figura di Eva Kant, simbolo di femminilità, eleganza e indipendenza. Entrambe le mostre si svolgeranno all'interno del Centro Internazionale di fotografia Letizia Battaglia.

Riflettori puntati anche sul cinema con gli attori Joseph Marcell e Stefan Kapičić. Joseph Marcell, attore e comico britannico, conosciuto per l’amatissimo ruolo di Geoffrey Butler, il maggiordomo nella sitcom della NBC Willy, il principe di Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air) incontrerà il pubblico di Palermo Comic Convention sabato 14 e domenica 15 settembre. Stefan Kapičić, invece, è l'attore che ha dato vita al personaggio di “Colosso” nella serie di successo "Deadpool" e nell'ultima pellicola del 2024, "Deadpool & Wolverine".

Come sempre è folta la presenza di doppiatori nella kermesse. Saranno presenti Francesco Venditti, figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo e storica voce di Ryan Reynolds, interpretato anche nei panni di Deadpool; Chiara Fabiano, celebre doppiatrice che ha raggiunto una forte notorietà nel panorama italiano grazie a una carriera avviata fin da giovanissima, voce di Millie Bobby Brown e Jenna Ortega nelle acclamate produzioni Netflix "Stranger Things" e "Mercoledì"; Mattia Fabiano il doppiatore italiano di Dustin Henderson, uno dei protagonisti più amati della famosa serie Netflix Stranger Thing; Leonardo Graziano, veterano della manifestazione e poliedrico artista che da la voce a Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) e Naruto e tantissimi altri.

Il festival è un’occasione unica per divertirsi e socializzare: trasforma Palermo nella capitale della cultura e del divertimento. Non mancheranno conferenze con artisti del mondo dei comics, panel con youtuber e creator, mostre, performance live, proiezioni e anteprime.

Tantissimi, come sempre, i creators: Nick Radogna, Victorlaszlo88, Marco Merrino, John Kaminari, Mario Sturniolo e Sdrumox. Special guest Chef Hiro, talento ai fornelli, ma anche creator e protagonista in tv, grazie a diversi show dedicati alla cucina.

Le arene e-sport offriranno sfide epiche su decine di titoli famosi, mentre gli spazi dedicati ai giochi di ruolo e al gioco di ruolo da tavolo saranno un punto di incontro per tutti gli appassionati. Tanti i tornei per giochi come FC24, Fortnite, League of Legend, Tekken 8 ma anche console disponibili, pc professionali, Vr, Sim racing, Indie games e mobile games.

Sul palco, tanta musica e le attesissime competizioni in cosplay presso lo “Averna Spazio Open”. Giovedì si inizia con l'Hip Hop Showcase, si prosegue con il re delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni e si conclude la serata con la musica del PopShock. Venerdì la violinista nerd Lucia La Rezza e lo spettacolo dei Mai dire Goku, la cartoon experience più grande d'Italia. Sabato il cosplay contest “Wish upon a Cosplay” a tema Disney, Marvel e Star Wars che mette in palio una Playstation5, l'attesissimo Kpop Contest e il musical “ADDAMS, vivi, morti… e indecisi”. Domenica, infine, il PCC Champioship, la gara cosplay più attesa dell'anno: il vincitore del The Best riceverà in premio 500 euro in buoni Amazon. Si chiude la giornata con il Queerilla Party.

Debutta la nuova Area Rainbow dedicata alla comunità LGBTQIA+ in collaborazione con Arcigay Palermo, Palermo Pride e Disability Pride Palermo: uno spazio inclusivo, dove vi attende un programma ricco di eventi, incontri e attività, con l’obiettivo di celebrare la diversità e promuovere l’inclusività.

Tantissime le attività permanenti che animeranno villaggio all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa costituito anche dal Pop Market e dall'Area Food: intere aree dedicate ai mondi di Harry Potter, Star Wars, al medioevo, al softair, al nerf e al parkour. Presente anche una escape room.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario che celebra la cultura pop in tutte le sue forme.

Palermo Comic Convention fa parte di Riff, la Rete nazionale costituita dai Festival italiani di Fumetto che hanno come obiettivo la valorizzazione della nona arte in ogni sua declinazione.

COME PARTECIPARE

Per partecipare all'evento ci sono varie opzioni disponibile. I biglietti per l'ingresso giornaliero e gli abbonamenti sono acquistabili online sul sito del Palermo Comic Convention o al botteghino solo nei giorni dell'evento. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina Facebook della manifestazione o inviare una mail a [email protected]