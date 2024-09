Fratelli Corsari e pure complici in una Palermo senza cliché

E se scomodassimo i miti? La relazione fraterna, da Caino e Abele, fino agli antichi egizi, ai greci, ai romani, ha sempre dispiegato comportamenti che vanno dall’estrema rivalità, con pulsioni omicide, alla vendetta; dall’alternarsi di momenti di cooperazione e sostegno reciproco ad altri di rivalità, velata o manifesta. Ma non divaghiamo: l’accostamento serviva solo per introdurre la nuova serie in programma da domani su Canale 5 in prima serata, «I fratelli Corsaro», tratta dai primi quattro romanzi della saga del giornalista e scrittore palermitano Salvo Toscano, prodotta da Camfilm e diretta da Francesco Miccichè. I fratelli in questione sono Fabrizio, cronista di nera, interpretato da Giuseppe Fiorello, che dopo oltre vent’anni lascia la fiction Rai per Mediaset, e mette a frutto la laurea honoris causa in editoria e giornalismo ricevuta dall’Università di Verona; e Roberto, avvocato penalista, per il cui ruolo è stato scelto Paolo Briguglia.

Fraternamente complici. Ieri la conferenza stampa di presentazione, al Rouge et Noir, con i due attori, il regista e Giorgio Graffagnini, direttore editoriale di Tao2, Camilla Nesbitt di CamFilm, Giampiero Cannella, vicesindaco di Palermo, Nicola Tarantino, direttore della Sicilia Film Commission. Fratelli solidali ma capaci di punzecchiarsi, in un modo forse tutto siciliano. Ironizza Beppe Fiorello: «Ho approfittato della serie per cimentarmi nel fratello maggiore e non è affatto male: si prova tenerezza e senso di protezione nel rapportarsi con il minore. Anche Paolo ha due fratelli e tra noi si è creato un gioco di specchi: io che guardavo lui, come posso immaginare che mio fratello Rosario, anzi (Cor)Saro, come lo chiamiamo in famiglia, guardasse me nella vita».