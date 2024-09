Palermo, completato il restauro delle reliquie di San Benedetto il Moro danneggiate dall’incendio

Sono stati completati i lavori di restauro delle reliquie di San Benedetto il Moro, a Palermo. Ne dà notizia Sicilbanca, confermando, si legge nel comunicato, «il proprio impegno verso iniziative che salvaguardano, raccontano e valorizzano il patrimonio e il territorio siciliano». Il restauro, a sostegno dei Frati Minori di Sicilia, si inserisce nel più ampio contesto di progettualità che ha caratterizzato l’apertura della nuova filiale palermitana «Gino Morici», inaugurata lo scorso 29 giugno. Il cofinanziamento del restauro rappresenta una delle molteplici iniziative intraprese da Sicilbanca.

Le reliquie di San Benedetto il Moro, danneggiate a seguito dell’incendio sul monte Grifone nel terribile luglio del 2023, sono state affidate per il restauro a una ditta specializzata, selezionata dopo un’accurata analisi dei Frati Minori di Sicilia. Attualmente sono esposte all’interno della Cattedrale di Palermo (nella foto) e custodite in un’urna di vetro, in attesa che venga stabilita la collocazione ufficiale definitiva.