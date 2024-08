Il rischio vulcanico al centro del Libro Fest di Ustica

«Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio particolare ai vulcani - ha sottolineato la curatrice e ideatrice Anna Russolillo - perché riteniamo che approfondire questo tema sia molto attuale, specie in un periodo in cui la Sicilia e la Campania fronteggiano un’emergenza dopo l’altra e si mobilitano per prevenire le calamità geo-vulcanologiche. E in questo spirito, è inserito il ricordo del professore Marcello Carapezza, che è stato il primo presidente della ricostituita Società Siciliana di Scienze Naturali e fondò un’innovativa scuola di Geochimica. Proprio Carapezza è stato tra i primi a studiare importanti metodi scientifici per prevedere le eruzioni vulcaniche e i terremoti».