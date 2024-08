Il re della musica elettronica Carl Cox e il dj Pawsa a Palermo per l'Unlocked Music Festival

Per l’edizione numero 11 così Unlocked sogna in grande. «Organizziamo Unlocked Music Festival per promuovere la nostra splendida terra tramite il linguaggio universale della musica e lo facciamo con star internazionali - spiega Vincenzo Grasso, produttore dell’evento -. Eventi come questo generano un indotto importantissimo sul territorio. I dati ormai sempre più accessibili grazie ai sistemi di vendita digitali, ci confermano che per questo evento arriveranno utenti da tutte le parti d’Italia e d’Europa. Non capita tutti i giorni di assistere allo show di queste super star e ancora di più in una delle regioni turistiche più in voga d’Europa. Verrà allestito un mega palco con show video e luci sensazionali grazie alla regia della star internazionale palermitana Massimo Tomasino. Centinaia gli operatori coinvolti nella realizzazione di questo evento per non lasciare nulla al caso. Fondamentale è inoltre la collaborazione tra steward e forze dell’ordine per far sì che gli utenti possano godersi una giornata di piena d’estate di musica e cultura in sicurezza. Carl Cox, pioniere della musica dance, è tra gli inventori della tech-house e rivoluzionario dell’elettronica: uno spettacolo unico per la nostra Sicilia».

Tra i partner della serata TicketSms, Ploom, Martini, Red Bull, Peroni. All’interno del festival il villaggio del food sarà curato da Ciccio’s Burger, Poke Home e Medio Oriente. Unlocked Music Festival ha inoltre ottenuto il patrocinio del Comune di Palermo e conferma anche per questa edizione una collaborazione con le associazioni universitarie per garantire biglietti agevolati a tutti gli studenti siciliani. Apertura cancelli alle ore 16. Verrà comunicato successivamente il piano di viabilità e parcheggi. Servizio bus da tutta la Sicilia.

Informazioni e biglietti su www.unlockedmusicfestival.com .