Tornano i Monalos a Pollina: un viaggio emozionante di musica, ricordi e successi

«È stata - dice il chitarrista Vincenzo D'Alessandria - una prova per noi stessi, per scoprire se eravamo ancora capaci di metterci in gioco. La gente ci dice di sì, che lo abbiamo fatto. Ci auguriamo di non fermarci qui. Di riproporci ancora. Non siamo tutti, qualcuno aveva degli impegni e non ha partecipato alla nostra big reunion. Siamo comunque qui e c'è anche una presenza femminile, una tinta nuova fresca ed una novità, un punto di forza».

Il gruppo nasce nel 1980. Con la prima formazione si esibisce al pubblico dopo aver composto i primi canti con parole e musiche inedite. Già durante i primi anni di attività, i Monalos si esibiscono a Teatro Pietra Rosa di Pollina ed altre location locali come l'ex Villaggio Valtur. Partecipano anche al primo Festival della canzone Siciliana, presentato da Pippo Baudo , conquistando il secondo posto. Partecipano anche ad una grande manifestazione creata dal cantautore Eugenio Bennato sullo studio della Tarantella siciliana. Negli anni Novanta il gruppo si continua ad esibire al pubblico, con nuovi canti e musiche riproposte da Francesco Solaro (prima chitarra), Vincenzo D'Alessandria (seconda chitarra e voce), Giuseppe Castiglia (tastiera), Antonio Cardillo (batteria e percussioni), Giuliano Di Noto (chitarra) e la new entry, Antonella Musotto, unica presenza femminile. Prima volta in band per la cantante che finora ha avuto esperienze folk.

«Oggi una nuova formazione inedita con una presenza femminile - dice Antonio Cardillo, il batterista-. Il ritmo delle percussioni, delle tastiere, il vibrare delle chitarre, hanno riportato in vita lo spirito di allegria, la tanta voglia di esibirsi al pubblico con il ritorno dei Monalos in concerto. Emozioni, grande festa, bella musica. Io spero che questa nuova fiamma continui a splendere, anche per noi stessi del gruppo, per non fare spegnere la nostra passione».

Nel video parlano Vincenzo D'Alessandria e Antonella Musotto del gruppo, il sindaco di Pollina Pietro Musotto e due spettatori