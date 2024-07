Mondello al tramonto e all’alba: al via la rassegna che porta la musica nella borgata marinara

«Mondello per me, ma sono certo per tutti i palermitani, è un luogo irrinunciabile un luogo che ci porta alla nostra infanzia e adolescenza – spiega il direttore artistico, Angelo Butera - Quando mi è stato proposto di pensare ad un progetto musicale da fare al tramonto e all’alba ne sono stato felice ed immediatamente ho contattato alcuni tra i migliori musicisti siciliani.

Ho pensato alla musica del ‘900 e dunque si spazierà dal jazz al blues alla musica popolare alla musica brasiliana. Undici appuntamenti che, a partire da giovedì 25 luglio e sino al 9 agosto, sono certo saranno apprezzati dai numerosi turisti e soprattutto dai palermitani che sono un pubblico esigente e competente. Mi auguro che questo primo anno sia un preludio per gli anni a venire arricchendo magari il programma con serate di teatro e coinvolgendo tantissimi altri artisti. In ultimo un mio desiderio è quello di vedere presto uno spazio di Mondello intitolato al mio amico Gigi Burruano».

Due saranno i momenti dedicati ai concerti: all’alba e al tramonto. I primi si terranno all’Antico Stabilimento alle 6 del mattino, i secondi, invece, alle 19.30, nell’area pedonale. L’ingresso è gratuito.

Ad aprire la rassegna, il 25 luglio, alle 19, sarà Claudio Giambruno Organ Trio. In contemporanea lungo il percorso pedonale si esibirà la dixieland band itinerante.

Il 26, alle 19.30, invece è in programma il concerto con le musiche di Umberto Porcaro e Alessandra Salerno.

Il 27, sempre alle 19.30, sarà la volta del Tony Piscopo Jazz 4et. Il 31, sempre allo stesso orario, la cantante Pamela Barone (nella foto), invece, porterà nella borgata marinara il suo progetto «Brasil Fala Italiano» che raggruppa raccogliere in un’unica proposta musicale le canzoni brasiliane tradotte in italiano da autori come Bardotti, Lauzi, Endrigo.

Alle 21, invece, verranno proiettati dei cortometraggi che ruotano attorno al tema del golfo di Mondello, realizzati in collaborazione con l’Istituto Sperimentale di Cinematrografia di Palermo, realizzati da Giulia Di Maggio, Matteo di Giandomenico e Desirèe Alagna.

La rassegna prosegue poi il 1 agosto, alle 19.30, con «Marnostrum», ensemble che nasce da un’idea del chitarrista e cantante Filippo Paternò e del sassofonista Michele Mazzola. Il 3 agosto, invece, alle 6 del mattino, alle Terrazze dell’Antico Stabilimento di Mondello, concerto di Giuseppe Milici e Antonio Zarcone, alle 19.30, nell’area pedonale di Mondello, Giuliana Di Liberto porterà il progetto «Ritornerai» con un omaggio al jazz d’autore da Luigi Tenco a Fabrizio De André.

Il 4 agosto, alle 6 del mattino, allo Stabilimento di Mondello, la rassegna prosegue con il poliedrico percussionista Dario Sulis.

Per l’ultimo appuntamento all’alba il 5 agosto, sempre alle 6 del mattino, protagonista Gianni Gebbia uno dei maggiori sassofonisti italiani, che, per l’occasione, si esibirà insieme al pianista Diego Spitaleri. Alle 19.30, invece, nell’area pedonale, la giornata proseguirà con il concerto della cantante Anna Bonomo.

La rassegna si concluderà il 9 agosto, alle 19.30, con la cantante Debora Troìa e il suo progetto su Rosa Balistreri, dal titolo «Rosa del Sud», accompagnata dal chitarrista Tobia Vaccaro.