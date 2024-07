Omaggio a Battiato di Aida Satta Flores con la Foss, concerti a Palermo e a Capo d'Orlando

Aida Satta Flores sul palco insieme all’Orchestra sinfonica siciliana per il nuovo appuntamento della Stagione estiva 2024 della Foss dedicato a Franco Battiato. Venerdì 19 luglio (alle ore 21) a Palermo in piazza Ruggero Settimo e sabato 20 luglio alla stessa ora al parco di Villa Piccolo a Capo d’Orlando in provincia di Messina in scena «Battiatica», un omaggio alle anime musicali di Franco Battiato. Alla direzione dell’orchestra il maestro Giovanni Pasini.

«Battiatica - spiega l’artista - è un viaggio musicale attraverso la riscoperta e l’esperienza viva delle diverse anime artistiche di Battiato che, agli inizi della sua carriera pop utilizzò gli pseudonimi di Astra come cantante, e Albert Kui come compositore». Il concerto fa parte del più ampio disegno artistico di Aida Satta Flores, «Fai La Tua Parte, progetto articolato in diverse declinazioni artistiche (libro, concerti, album, visioni filmiche) che ama definire processo artistico, «teso a sottolineare, con parola, musica e visioni, l’importanza della valorizzazione e della riscoperta delle proprie semenze e semi».