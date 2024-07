«È un Festino firmato Palermo». Il regista dell'evento, Marco Balich, lo dice a pochi minuti dalla partenza del corteo. «L'emozione - dice al microfono di Marina Turco per Tgs - è grande, stiamo aspettando questo bellissimo momento. Il Festino non è firmato Balich, ma Palermo, Sicilia, Italia... È firmato cultura tradizione e spiritualità. Vedo tanta gente che arrivae sento tanta passione, non vediamo l'ora di godere di questo patrimonio dell'umanità».