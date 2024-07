Palermo, per più di un'ora niente luminarie e luce elettrica dai Quattro Canti a Porta Nuova

Per circa un'ora e mezzo niente luminarie e niente energia elettrica dai Quattro Canti a Porta Nuova a Palermo, nel giorno dell'attesissima Festino numero 400. Gestori dei bar arrabbiati per i disagi fortissimi, cittadini su tutte le furie e le luminarie spente nel giorno più importante dell'anno per i palermitani.

L'Enel con una corsa contro il tempo è riuscita a riparare il guasto ad una cabina, pare dovuto a dei lavori, con un cavo tranciato, e poco dopo le 20 la luce è tornata in tutta la zona. Luminarie invece sempre accese in via Bonello e dai Quattro Canti a Porta Felice