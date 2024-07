Le donne del quartiere Zen di Palermo in scena con «Libere»

«Libere» è lo spettacolo che conclude l’esperienza del laboratorio teatrale dello «Spazio Donna Zen», curato da Erika La Ragione, al quale hanno partecipato le donne del quartiere. Andrà in scena, per la prima volta, nel teatro della chiesa San Filippo Neri in via Fausto Coppi, a Palermo, domani sera (9 luglio) alle 21, ex è già sold out, con replica venerdì prossimo, alle 21.30, a Capaci, in occasione dell’apertura della manifestazione «Muliebris_festival dei diritti delle donne».

Ogni anno il laboratorio teatrale offre l’opportunità di lavorare in gruppo, esprimere se stesse, scoprire le proprie potenzialità creative. «Il titolo «Libere» - dicono gli organizzatori - sottolinea il valore della scelta che le donne dello ‘Spazio Donna Zen’, ch esiste e resiste da 10 anni, fanno ogni settimana, frequentando un luogo nel quale scoprirsi capaci e forti insieme alle altre. Ma racconta anche della determinazione di tutte le operatrici che hanno fatto di tutto questo il loro lavoro, che si sono impegnate e che continuano a impegnarsi, affinché questo spazio resti aperto e accogliente, rappresenti un luogo di aggregazione e socialità, di formazione e di cura, nel quartiere Zen».