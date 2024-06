I rifiuti tornano a infestare Palermo e i turisti scattano fotografie

Le discariche a cielo aperto tornano a infestare Palermo. Da Borgo Nuovo a via Mongitore, nel cuore del quartiere dell’Albergheria, i cumuli di immondizia si riappropriano delle strade e dei marciapiedi, quasi del tutto impraticabili.

Respirare diventa difficile a causa dell’olezzo generato dal caldo che macera i resti di cibo, ormai obiettivo principale di scarafaggi e topi. Così a Largo Ippona, nel cuore di Borgo Nuovo, la piazzetta circondata dai palazzi è territorio di rifiuti ammassati ai piedi di contenitori lacerati dalle fiamme di mesi passati. Tra i cumuli si scorgono anche sedie e carcasse di quelli che un tempo erano frigoriferi.

Facendo un giro della città si notano svariati cassonetti in difficoltà, che faticano a contenere i sacchetti e gli abbandoni, che invece dettano legge all’Albergheria dove più di una discarica infesta il quartiere. In via Mongitore al confine con Ballaró materassi ed elettrodomestici convivono pacificamente con rifiuti organici ed ordinari non raccolti da giorni. I turisti, incuriositi e increduli, si avvicinano (per quanto gli sia permesso dalla puzza) e scattano fotografie.