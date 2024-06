La crisi del cinema in Sicilia, i botteghini piangono e le sale chiudono: «Ci vogliono nuove linee guida»

Dal mondo del cinema arriva la richiesta di aiuti per circa 3 milioni di euro, che sperano possa essere accolta dal governo regionale. «Non si può vivere con due film all’anno - spiega Paolo Signorelli, presidente nazionale Anec Sicilia - il prodotto di qualità non viene apprezzato se non da una ristretta fetta di popolazione. Vanno molto i film americani, i colossal che però sono stati bloccati dallo sciopero di Hollywood e non usciranno prima del 2025: li attendiamo». Le 150 strutture in Sicilia hanno resistito allo shock pandemico anche grazie ai fondi ministeriali e regionali ma le ultime campagne messe in piedi dal ministero non hanno sortito alcun effetto: «Il biglietto ridotto serve a poco se non c’è il film giusto in sala - prosegue Signorelli - non ha avuto successo. Da pochi giorni è partito il Cinema Revolution che prevede un biglietto a 3,50 euro e tre euro di rimborso da parte del ministero. Vedremo».