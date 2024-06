Palermo, presentata la stagione estiva dell'Orchestra Sinfonica Siciliana: quindici appuntamenti in programma

Dal pop alla musica classica, includendo omaggi cinematografici e produzioni inedite: parte la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, il programma è stato presentato a Palermo. Dal 21 giugno al 5 ottobre l’orchestra tornerà a intrattenere con le sue note visitatori e turisti con quindici appuntamenti: spaziando dalla musica classica ad un tributo ai Beatles, passando per le grandi colonne sonore cinematografiche, l’obiettivo sarà portare la musica classica anche nei centri minori della Sicilia, svolgendo un'importante funzione didattica e di valorizzazione del territorio.

Tra i concerti definiti «fuori dal seminato» del repertorio sinfonico si segnala l’omaggio a Franco Battiato nel concerto-spettacolo Battiatica, in programma il 19 luglio. «Questa è la testimonianza del lavoro fatto in queste settimane di commissariamento e in continuità con la gestione precedente - ha voluto sottolineare il commissario Margherita Rizza - che ha lasciato a disposizione un programma a cui noi abbiamo apportato solo alcuni aggiustamenti. È stata completata anche la Settimana di Musica Sacra di Monreale, il cui programma sarà presentato a settembre, e l’evento per la settimana Belliniana che rientra nella stagione che presentiamo. Un ringraziamento - ha poi continuato - va al personale amministrativo della Fondazione a tutti i professori dell’orchestra, alla Regione e al Comune che continuano a sostenere il nostro lavoro. Si tratta di una stagione che porterà la musica anche lontano dai teatri sinfonico-lirici per fare conoscere la bellezza del suono di un’ orchestra anche a chi abita lontano dalle grandi città della Sicilia».