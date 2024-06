Il ritorno di Cristian Imparato a Io Canto Family: duetto con Benedetta Caretta e pubblico in visibilio

Cristian Imparato è tornato nel programma che lo ha reso famoso. Era il 9 gennaio 2010 quando per la prima volta il pubblico di Canale 5 sentiva cantare il bambino prodigio. Appena 14enne, infatti, Cristian Imparato veniva scelto come concorrente della prima edizione di Io Canto – talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti – regalando a milioni di telespettatori esibizioni mozzafiato che ancora oggi restano impresse nella mente.

Da quel lontano 2010 ad oggi Cristian Imparato è cresciuto ed è diventato un uomo con un’azienda sulle spalle, che però non ha nulla a che vedere con la musica, e sembrava che il suo talento si fosse perso.

Proprio per questo motivo, il pubblico è stato molto felice di rivederlo in tv, proprio lì dove tutto è iniziato, a cantare al fianco di Benedetta Caretta (sua compagna d’avventura d’allora).

Il giovane palermitano, infatti, ha deciso di fare una sorpresa alla sua amica ed è salito sul palco di Io Canto Family per cantare insieme a lei uno dei loro cavalli di battaglia, My Heart Will Go On di Celine Dion, con il pubblico andato in visibilio e reazioni molto positive sui social.