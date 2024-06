Palermo, al via la terza edizione di Altre Rive, il festival cinematografico interculturale

Per tre giorni, incontri e proiezioni, quasi tutte in anteprima italiana, svilupperanno le tematiche distintive del festival: la centralità dei diritti umani, la tolleranza e il dialogo interculturale.

Curato da Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, in collaborazione con Carlo Chatrian, ex direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il festival si propone di esplorare i confini tra i paesi e le culture, in Europa e nel Mediterraneo, esaminando le permeabilità comunicative tra i popoli, con sé stessi e con il proprio passato, in un intreccio dialettico e inclusivo.

Altre Rive è un’iniziativa dell'Ambasciata di Germania e del Goethe-Institut Palermo. La terza edizione è realizzata in collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Berlino, l'Harun Farocki Institut Berlin e il cinema Rouge et Noir di Palermo; gode del patrocinio della Città di Palermo, del supporto di Flixbus e dell'organizzazione di SudTitles.

«Altre Rive è un festival del cinema che va oltre le frontiere. E Palermo, da secoli crocevia di culture, è quindi il luogo perfetto per un evento che unisce creatività e contenuti europei, mediterranei e intercontinentali. Mi auguro che questo festival offra spunti di riflessione e opportunità di dialogo e confronto, in un periodo in cui il dialogo - tra Paesi, culture, persone – sembra più importante che mai», dichiara

Hans-Dieter Lucas, ambasciatore di Germania.

Secondo Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, «il festival Altre Rive si pone come un luogo aperto di riflessione sulle tematiche cruciali dei diritti umani, della tolleranza e del dialogo interculturale. La Sicilia e Palermo, con la loro storia ricca di influenze culturali diverse e di apertura, rappresentano il contesto ideale per ospitare questa manifestazione, ora giunta alla sua terza edizione. La città è da sempre un luogo in cui culture, lingue e tradizioni si incontrano e si fondono, creando un mosaico di straordinaria ricchezza e complessità. Altre Rive vuole essere un omaggio a questa tradizione di apertura e dialogo, offrendo un palco e uno schermo cinematografico per accogliere voci diverse e prospettive uniche. Attraverso una selezione di film e incontri, il festival esplora le sfide e le opportunità che emergono dall'incontro tra culture, mettendo in luce storie di umanità condivisa e di lotta per la dignità e i diritti.